Стояние на озере Долгом прекратил Горизбирком

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 19 сентября забрала к себе на хранение бюллетени прошедших в МО «Озеро Долгое» муниципальных выборов. Ранее они находились в закрытом помещении муниципального избиркома (ИКМО), который около недели охраняли проигравшие оппозиционные кандидаты. Будучи уверенными, что итоги выборов сфальсифицировали в пользу команды действующего главы, они опасались, что муниципалы захотят замести следы. Когда дверь в ИКМО открыли, обнаружилось, что у помещения с бюллетенями была сорвана пломба, а большинство пакетов с документами вообще были не опломбированы.

фото: Игорь Клопков

Утренняя зарплата

О том, что в городской избирательной комиссии обсуждают возможность взять на хранение бюллетени из ИКМО «Озеро Долгое» было известно еще 18 сентября, рассказала ЗАКС.Ру кандидат в местные депутаты от «Справедливой России» Кристина Черемных. Этот вопрос должны были рассмотреть на заседании Горизбиркома в 10 часов утра 19 сентября. А в 8 часов утра дежурившие у ИКМО кандидаты увидели, что внутрь прошла председатель муниципального избиркома Галина Светлова в сопровождении неизвестной дамы в красной куртке и группы мужчин, позже представившихся сотрудниками охранного предприятия.

- Светлова стала подниматься наверх, а мужики перегородили вход в ИКМО. Они не применяли физическую силу, просто говорили: «Вам туда нельзя», - рассказал очевидец, кандидат в мундепы от партии «Яблоко» Игорь Клопков. – Дальше они начали высверливать дверь. За 10 минут ее зачем-то высверлили и замок заменили.

Охранники не пускали в помещение ИКМО к закрывшимся Светловой и даме в красном не только кандидатов, но и члена ИКМО с правом решающего голоса Валентину Азенкову, а также депутата Законодательного собрания от «Справедливой России», экс-претендента на губернаторский пост Надежду Тихонову.

видео: Игорь Клопков

Оставшиеся на улице кандидаты вызвали полицейских. По словам «яблочника» Вячеслава Тутушкина, в одной из прибывших машин правоохранителей сидел глава МО «Озеро Долгое» Виктор Байдалаков.

- Он капюшон на глаза, конечно, надвинул, но лично я узнал его и по лицу и по голосу. У него достаточно характерный голос, - отметил Тутушкин.

Полицейские не только никак не отреагировали на сообщение о возможном уничтожении улик, но и помогли вывезти на своем автомобиле Светлову и ее спутницу.

- Все вопросы в пресс-службу, - ответил один из сотрудников полиции недоуменным кандидатам.

Следом за силовиками разъехалось большинство «охранников» Светловой. Только двое из их компании остались наблюдать за происходящим из машины.

По словам кандидата Клопкова, председатель ИКМО и ее свита пробыли внутри помещения около полутора часов. Позже, во время заседания городской избирательной комиссии секретарь ГИК Марина Жданова между делом сообщила, что Светлова с утра была на рабочем месте и раздавала зарплату. Однако у кандидатов в мундепы другая точка зрения.

- По моему мнению, они приводили в порядок мешки с бюллетенями. Есть предположение, что мешки с бюллетенями, которые не были погашены, погасили. А потом упаковали пакеты с бюллетенями, которые не были упакованы. Когда проходило заседание 9 сентября мы видели эти мешки, они были в коридоре свалены. Половина из них были не упакованы. Собственно поэтому мы и начали поднимать шум, - рассказал ЗАКС.Ру Клопков.

Самым шумным выдалось 12 сентября. Внушительная группа кандидатов в помещении ИКМО требовала у Светловой показать жалобу, на основании которой якобы проводился пересчет голосов в «Озере Долгом» а также продемонстрировать, что пакеты с бюллетенями, на тот момент уже сложенные в отдельном помещении, упакованы и не были вскрыты. Светлова ушла в отказ, а кандидатов (они же являются членами местной избирательной комиссии с правом совещательного голоса) вышвырнула на улицу полиция. С тех пор у здания ИКМО ежедневно дежурили люди из «Справедливой России», «Яблока», КПРФ и ЛДПР, несогласные с тем, что муниципальный совет, который, судя по данным протоколов избирательных участков, должен был стать многопартийным, вдруг на 100% достался представителям «Единой России».

Результаты выборов ИКМО утвердила еще 10 сентября, а 13-го днем объявление об этом появилось на дверях комиссии. Рядом с сообщением, что Светлова заболела. После этого почти неделю помещение ИКМО было закрыто.

Склеенные одним скотчем

Как и ожидалось, Горизбирком 19 сентября принял решение везти пакеты с бюллетенями из муниципального избиркома в свой офис. В комиссию «Озера Долгого» приехали члены ГИК Марина Жданова, Екатерина Фесик и Юрий Кузьмин, в также специально прибывший в Петербург представитель ЦИК Александр Кинев. Вместе с ними вернулась председатель ИКМО Светлова. Примерно в 13-30 они принялись за дело.

Кандидаты в мундепы обратили внимание, что на двери в комнату с бюллетенями была нарушена пломба. Сделавший это, пытался «замести следы», но кандидаты быстро обнаружили подлог. «Яблочник» Тутшкин, например, заметил, как в одном месте «разъехалась» его подпись, поставленная поверх двух листов, которыми заклеивали замок.

фото: Вчеслав Тутушкин

Секретарь Горизбиркома Жданова слушать об этом не хотела. Она сразу заявила, что с претензиями по поводу пломб нужно обращаться не к ней – на ответственности городской комиссии только вопрос пересчета мешков с бюллетенями и их транспортировка в здание ГИК.

Позже, когда кандидаты начали снимать на видео пакеты с избирательной документацией, которые один за другим выносили из помещения ИКМО, упаковывали в мешки и опечатывали, Жданова неоднократно просила окружающих воздерживаться от комментариев. Слушались ее неохотно. Раз за разом кандидаты вслух отмечали, что на том или ином пакете с бюллетенями не стоит печати и пломбы. Опломбированных пакетов насчитали 5 из 68. Остальные были просто подписаны (номер мешка, количество бюллетеней и так далее) и скреплены скотчем. Жданова объяснила, что это нормально, так как законодательство требует только, чтобы упаковка бюллетеней была опечатана.

- Опечатанный – это закрытый, закупоренный, целый. Закон не устанавливает наличие какой-то пломбы, - уточнила секретарь Горизбиркома кандидатам.

Представители ГИК нарушения целостности упаковок не обнаружили.

Однако кандидаты, снимавшие на видео процедуру выноса пакетов, уверены, что изначально пломбы на мешках были, но потом их сорвали.

- Я присутствовал [при подсчете бюллетеней] как ЧПСГ на участке 1842 и при мне пакет опечатывали. А сейчас пломбы не было, - рассказал «яблочник» Тутушкин. – Я предполагаю, что это именно то, чем сегодня полтора часа занималась Светлова. Она печатала листочки, которых не было на участках. Если посмотреть на видео, то на них одним почерком написано количество бюллетеней.

По словам кандидатов, они способны собрать большое количество сделанных в ночь на 9 сентября на избирательных участках видеосвидетельств, подтверждающих, что со многих пакетов впоследствии исчезли пломбы. Изучением этих доказательств должен заняться суд – уже подготовлены заявления об отмене результатов выборов на отдельных участках.

Пакеты с бюллетенями будут три месяца находиться под охраной Горизбиркома, после чего их вернут назад в ИКМО. В сентябре 2020 года избирательные документы должны уничтожить.

Сергей Еремеев

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