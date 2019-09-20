Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 26 сентября

Мосгорсуд проверит законность приговора актеру Павлу Устинову 26 сентября, передает РИА «Новости».

Заседание назначено на 10:00. 20 сентября Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО.

Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро, и к нему самому применили физическую силу росгвардейцы.

В поддержку Устинова и других фигурантов аналогичных дел проходили пикеты в Москве и Петербурге. Освободить заключенных требуют представители разных профессий: журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.