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Новости

13:56

Лев Лурье считает, что как единоросс Макаров эффективнее Турчака

фото ЗакС политика Лев Лурье считает, что как единоросс Макаров эффективнее Турчака

Подводя итоги единого дня голосования по стране, историк и общественный деятель Лев Лурье обратил внимание на то, что петербургское отделение "Единой России" во главе со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым сработало гораздо успешнее, чем федеральный политсовет, руководимый Андреем Турчаком. Если последний, по оценке гостя "Эха Петербурга", выборы в целом проиграл, то Макарова можно считать победителем муниципальной кампании, однако он использовал для этого "натуральные видимые злодейства".

"Как он выиграл? Даже еще в большей степени, чем обычно - это какая-то диккенсовская Англия, США эпохи Эптона Синклера, это какие-то пираты. Полностью зачищенный мой родной Петроградский район... В Макарове есть, в отличие от Беглова, нахрап, напор, умение, глядя в глаза, говорить все, что угодно, даже если оно не имеет отношения к реальности, дурной пафос", - рассудил Лурье.

По его мысли, Макаров представляет собой сильную политическую фигуру, что подтверждается уверенной манерой вести себя с оппозицией в стенах парламента, однако, если ему придется противостоять губернатору Александру Беглову, то победа исключена.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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18:15   melineurnyshev   melineurnysheva1992766z6le@mail.ru
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ===---- https://nuts.cx/otay

16:34    
Отставной полковник-замполит уже давно превратил парламент в что-то среднее между психбольницей и казармой.

14:09    
При всех минусах, у Макарова есть важный плюс. В условиях, когда вся Россия утратила живой парламентаризм, в Санкт-Петербурге он сохранился, хотя и в странноватой форме.

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