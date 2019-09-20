Миронов: Действия председателя ИКМО «Озеро Долгое» разрушают основы государственного устройства

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов 20 сентября прокомментировал скандал в петербургском муниципалитете «Озеро Долгое», где накануне председатель местной избирательной комиссии Галина Светлова на полтора часа закрылась в местной избирательной комиссии, за несколько часов до приезда туда представителей ЦИК и Горизбиркома.

Вход в комиссию при этом охраняла группа мужчин крепкого телосложения, представившихся сотрудниками охранного предприятия. Они не пускали внутрь членов ИКМО и депутата городского ЗакСа Надежду Тихонову. По мнению оппозиционных кандидатов в мундепы, Светлова, закрывшись ИКМО, пыталась уничтожить улики фальсификаций на выборах в местный совет.

- Действия председателя ИКМО «Озеро Долгое» Светловой не просто подрывают доверие граждан к институту выборов. Они разрушают основы государственного устройства, основы правового общества. Мы ожидаем от правоохранительных органов оценки действий Галины Светловой, вплоть до возбуждения уголовного дела. Подобный беспредел, чинимый должностными лицами, в России недопустим, - заявил Миронов.

Он также отметил, что для него очевиден мотив действий Светловой и неустановленных лиц – «устранить следы грубых нарушений, допущенных при подсчете избирательных бюллетеней».

Напомним, по данным протоколов с избирательных участков, в совет МО «Озеро Долгое» проходили представители нескольких партий. Однако позже ИКМО объявила, что результаты выборов были пересчитаны, а в орган местного самоуправления попали только выдвиженцы от «Единой России».

Кандидаты от оппозиционных партий попросили Светлову показать им жалобу, на основании которой проводился пересчет голосов и продемонстрировать, как на территории комиссии хранятся пакеты с бюллетенями. Председатель ИКМО ответила отказом, а полицейские обманом выставили находившихся в помещении комиссии членов ИКМО с правом совещательного голоса на улицу. После этого кандидаты организовали дежурство у входа в местный избирком, в котором хранились пакеты с избирательной документацией. 19 сентября, вскоре после полуторочасового визита Светловой, сотрудники Горизбиркома вывезли бюллетени из ИКМО на хранение в свой офис.

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