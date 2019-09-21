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17:35

В центре Петербурга прошел Марш мира

фото ЗакС политика В центре Петербурга прошел Марш мира

Начавшись на Невском проспекте, в центре Петербурга прошло шествие под условным названием "Марш мира". Собравшиеся на нем, апеллируя к международному Дню мира, высказывались о недопустимости ведения военных действий в Украине и Сирии.

В акции участвуют представители движения "Бессрочный протест" и "Солидарность".

"Сегодня одним из символов нашего марша является синие и желтые воздушные шары в поддержку украинцев", - рассказала активистка "Солидарности" Ольга Смирнова.

В ходе мероприятия задержали трех активистов, сообщает "МБХ Медиа". Разбираться с ними будут в отделе полиции №1.

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Фотографии: "МБХ Медиа"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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