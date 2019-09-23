Президентский СПЧ просит полной отмены приговоров Константину Котову и Павлу Устинову

Члены президентского Совета по правам человека направили коллективное обращение столичному прокурору Денису Попову, в котором обозначают свою принципиальную позицию по преследуемым московским активистам Константину Котову и Павлу Устинову, оказавшимся в руках у правосудия после протестных акций минувшего лета. Эти два случая, по мнению общественников, являются наиболее вопиющими в ряду других ситуаций, связанных с уличными "политическими" задержаниями и арестами последнего времени. Они просят Попова максимально посодействовать полному прекращению преследования Котова и Жукова.

"Суд по сути исключил состязательность в данном судебном процессе, отказавшись рассматривать видеоматериалы, полностью опровергающие позицию стороны обвинения", - среди прочего, говорится в письме.

То, что Устинова удалось "отбить" под подписку о невыезде, представляется СПЧ недостаточным. В свою очередь, приговор Котову, считают члены совета, вступает в неразрешимое противоречие с позицией Конституционного суда, ранее рекомендовавшего не задействовать скандальную "дадинскую статью" 212.1 УК.