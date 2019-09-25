Памфилова: выборы губернатора Петербурга прошли без серьезных нарушений

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания 25 сентября сообщила, что выборы губернатора Петербурга прошли без особых нарушений.

- По тому, как прошли выборы губернатора, никаких серьезных претензий нет. К нам практически не поступало никаких жалоб, - заявила глава ЦИК.

По итогам выборов губернатора Петербурга победу одержал Александр Беглов, который в октябре 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы города. Беглов набрал более 64% голосов.

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