Депутат ЗакСа Щербакова вошла в экологический совет при губернаторе Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 25 сентября приняло решение делегировать единоросса Марию Щербакову в экологический совет при губернаторе Петербурга Александре Беглове.

О создании губернаторского эко-совета стало известно в октябре 2018 года. Первым о необходимости его появления высказался депутат ЗакСа от “Единой России” Андрей Анохин, помимо него в состав совета вошел другой член фракции единороссов Константин Чебыкин.

Напомним, Щербакова возглавляет парламентскую комиссию по экологии и природопользованию.

Сергей Еремеев

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