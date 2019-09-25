Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:11

Депутат ЗакСа Щербакова вошла в экологический совет при губернаторе Петербурга

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Щербакова вошла в экологический совет при губернаторе Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 25 сентября приняло решение делегировать единоросса Марию Щербакову в экологический совет при губернаторе Петербурга Александре Беглове.

О создании губернаторского эко-совета стало известно в октябре 2018 года. Первым о необходимости его появления высказался депутат ЗакСа от “Единой России” Андрей Анохин, помимо него в состав совета вошел другой член фракции единороссов Константин Чебыкин.

Напомним, Щербакова возглавляет парламентскую комиссию по экологии и природопользованию.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:12 Из зала суда отпустили подозреваемого по делу об осквернении могил портретами чиновников

16:44 Яшин опубликовал видеообращение к сотрудникам МВД и Росгвардии   1

16:30 Охрана ЗакСа Петербурга подорожала почти на 3 млн рублей

16:02 Муниципал: "Голос" призывает ГИК через суд добиться отмены результатов выборов в 24 муниципалитетах   1

15:36 Максим Шевченко: Из-за границы финансируется не ФБК, а Кремль   1

15:11 Депутат ЗакСа Щербакова вошла в экологический совет при губернаторе Петербурга

15:06 Новый депутат ЗакСа Иткин вошел в комиссию по социальной политике

15:01 Смольному поручили следить за сносом объектов капстроительства

14:56 Районные власти Петербурга смогут составлять протоколы за несанкционированные свалки

14:47 Петербургским ветеранам ВОВ выплатят по 7000 рублей к 75-летию Победы   1

14:46 Студенту ВШЭ Егору Жукову продлили домашний арест   1

14:31 ЗакС утвердил в первом чтении проект корректировки бюджета Петербурга

14:18 Макаров: Конечно, я вмешиваюсь в эти выборы   5

14:06 Минюст разрешит судебным приставам выламывать двери в квартиры должников   2

13:37 Лебедев переизбран председателем Верховного суда РФ   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru