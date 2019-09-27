Беглову хочется, чтобы его подчиненные работали "на пятерку"

В стенах петербургского правительства, ключевые члены которого были утверждены Законодательным собранием 26 сентября, новоизбранный губернатор Александр Беглов обратился к своим будущим подчиненным, поздравив их и выразив надежду на плодотворное сотрудничество.

"Хочу обратить ваше внимание, что горожане доверили нам. Мы должны выполнять свои функции на пятерку, каждый должен хорошо знать свой предмет и выполнять его, чтобы делать город умным, социальным, открытым, безопасным. Это наша с вами задача", - цитирует его реплики, произнесенные на совещании, РИА "Новости".

По словам главного городского чиновника, его команда в течение предыдущих месяцев сделала много, но недостаточно, и теперь ей следует "засучить рукава". Главными проблемами ему представляются дисбаланс социальных объектов и высотного жилого строительства, капитальный ремонт и качество дорог.

Напомним, что накануне были утверждены кандидатуры всех десяти предложенных Бегловым вице-губернаторов.

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