"Ты сядешь следующим": У Гостиного двора пикетируют, требуя свободы для политзэков

Параллельно со столичным митингом акция гражданской солидарности началась и в Петербурге: неравнодушные современным политрепрессированным граждане по очереди выходят в одиночные пикеты к стенам городского универмага.

В числе прочих заметен отец фигуранта дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена на территории России) Юлия Бояршинова, традиционно стоящий с плакатом в поддержку своего сына и других участников уголовного разбирательства. "Они не террористы, а террористы те, кто похищает и пытает наших сыновей" - гласит надпись на его плакате.

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

В эти минуты в Москве проходит митинг "Отпускай!", главным требованием которого является предоставление свободы всем участникам "московского дела" и иным гражданам, сидящим в тюрьмах и СИЗО за свои политические убеждения.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.