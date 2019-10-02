Резник: Долг председателя комиссии - выступать за фундаментальные ценности

Председатель комиссии по образованию и культуре ЗакСа Максим Резник ответил на критику председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова в конце заседания 2 октября.

- Дело не в том, кто где зажигает, а в том, что в нашей стране есть политические заключенные. Это позор страны, - отреагировал Резник на обвинение в том, что он выступал на московском митинге в поддержку политзаключенных 29 сентября.

Он отметил, что долг председателя комиссии - выступать за фундаментальные ценности.

- Я, как и вы, Вячеслав Серафимович, против революции. Но главные провокаторы революции - не Навальный, Резник или Вишневский, а безмозглые держиморды, которых явно перебор в органах государственной власти, - добавил депутат.

Напомним, Макаров раскритиковал по различным поводам сразу нескольких оппозиционных политиков и муниципальных депутатов с трибуны Заксобрания.

Сергей Еремеев

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