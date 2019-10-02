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17:55

Макаров назвал полезные свойства муниципального фильтра

фото ЗакС политика Макаров назвал полезные свойства муниципального фильтра

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил пожелание, чтобы так называемый муниципальный фильтр, применяющийся на губернаторских выборах, был сохранен в дальнейшем. По мнению политика, он страхует горожан от сомнительных деятелей, за которых по неосторожности может проголосовать большинство в случае их допуска.

"Мы получим таких кандидатов, с которыми не знаю, как продолжать потом работу, и не знаю, как мы будем жить. Всегда на эмоциях можно бюллетень опустить, зато потом, когда приходит отрезвление, каждый говорит "а я за него не голосовал". Муниципальный фильтр, безусловно, нужен", - цитирует ТАСС его позицию.

Отдельное внимание Макаров уделил причастности потенциальных кандидатов к административным нарушениям в прошлом.

Напомним, что для регистрации желающему побороться за пост главы Петербурга гражданину необходимо собрать не менее 10% подписей муниципальных депутатов в не менее чем 75% округов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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18:44    
Какая же польза, если группа мерзавцев, которые избрались путём приписок голосов, "отфильтровывает" приличных людей?

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