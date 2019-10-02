Макаров назвал полезные свойства муниципального фильтра

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил пожелание, чтобы так называемый муниципальный фильтр, применяющийся на губернаторских выборах, был сохранен в дальнейшем. По мнению политика, он страхует горожан от сомнительных деятелей, за которых по неосторожности может проголосовать большинство в случае их допуска.

"Мы получим таких кандидатов, с которыми не знаю, как продолжать потом работу, и не знаю, как мы будем жить. Всегда на эмоциях можно бюллетень опустить, зато потом, когда приходит отрезвление, каждый говорит "а я за него не голосовал". Муниципальный фильтр, безусловно, нужен", - цитирует ТАСС его позицию.

Отдельное внимание Макаров уделил причастности потенциальных кандидатов к административным нарушениям в прошлом.

Напомним, что для регистрации желающему побороться за пост главы Петербурга гражданину необходимо собрать не менее 10% подписей муниципальных депутатов в не менее чем 75% округов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.