Вячеслав Макаров провел обед со школьниками

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров посетил гимназию № 56 Петроградского района, где проверил организацию школьного питания и пообщался с ученикам, передает пресс-служба ЗакСа.

- Мы должны понимать, что качественная организация детского питания – это вопрос национальной безопасности, здоровья подрастающего поколения. От того, как сегодня питаются наши дети, в каких условиях они растут и учатся, зависит наше с вами будущее, будущее нашей страны, - заявил спикер ЗакСа.

Судя по фотографиям, опубликованным на сайте петербургского парламента, Макарову устроили совместный обед с учащимися младших классов.

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