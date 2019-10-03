Навальный нашел ответные упреки к недовольному оппозицией Макарову

Политик Алексей Навальный позволил себе посмеяться над одним из последних выступлений спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, в ходе которого последний упрекал коллегу Максима Резника в совместной кооперации с Навальным на столичных митингах. Москвич оттолкнулся от того суждения Макарова, согласно которому главе комиссии ЗакСа по культуре Резнику не пристало и не положено "зажигать" на митингах и что не следует ничего "колыхать и телебонить" в спокойном городе. Первой его ответной придиркой стала стилистическая.

"У меня тогда вопрос - а может ли председатель ЗакСобрания Санкт-Петербурга говорить "хород Санкт-Петербург"? И "зажихает на митинхах"? Это что-то звучит как-то странновато", - с ухмылкой прозвучало на YouTube-канале Навального в его исполнении.

Кроме того, по его словам, "колыхать и телебонить" просто необходимо как минимум для того, чтобы в Петербурге в срок открывались и без того немногочисленные новые станции метрополитена. Навальный считает, что затянувшееся открытие станций Фрунзенского радиуса и есть наилучшая иллюстрация той удручающей главу ФБК стабильности, которую пытается защищать лидер петербургских единороссов.

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