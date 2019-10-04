Блогеру Синице оставили в силе пятилетний срок за твит про росгвардейцев

Отправленному на пять лет в места заключения активисту Владиславу Синице вместе со своими адвокатами не удалось обжаловать приговор, сообщил ресурс "МБХ Медиа", следивший за происходящим в зале суда.
30-летнего мужчину лишили свободы за полемический твит, в котором он допустил возможность народной мести росгвардейцам и их семьям за то, что людей на митингах постоянно избивают и задерживают без каких-либо весомых на то оснований.
Отметим, что в оказавшемся фатальным для Синицы твите содержался не призыв, а фантазия на тему. Несмотря на это, глава Росгвардии Виктор Золотов полагает, что пятилетний срок недостаточно справедлив и что нужно было дать больше.
Накануне, 3 октября, известные журналисты и блогеры подписали коллективное открытое письмо за освобождение Синицы и полную декриминализацию скандальной 282 статьи как препятствующей свободе выражения мнений.