Блогеры подписали письмо в защиту активиста Синицы, осужденного на 5 лет за твит

Группа известных отечественных блогеров, объединившись в своего рода профессиональное сообщество, опубликовала открытое письмо в поддержку 30-летнего оппозиционного активиста и тоже блогера Владислава Синицы, который получил беспрецедентно строгое наказание за один твит. В ставшем резонансном сообщении он, отвечая на чужой странице собеседнику, предложил порассуждать о возможных неприятностях для семей тех росгвардейцев, кто собирается продолжать ни за что бить людей на улицах. Активист получил за это пять лет реального лишения свободы.

"Мы считаем, что никого нельзя лишать свободы за высказанное мнение, а уж пять лет колонии за один твит представляется нам и вовсе каким-то средневековым наказанием", - пишут авторы, напоминая, что за избиение людей минувшим летом на мирных акциях в столице не поплатился ни один силовик.

Текст, опубликованный на сайте "Новой газеты", подписали такие блогеры и журналисты, как Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев ("Эхо Москвы"), Олег Кашин, Ирина Шихман ("А поговорить?.."), Андрей Мальгин, Руслан Соколовский.

В письме речь также идет о необходимости полностью декриминализовать 282 статью.

Отметим, что в роковом для Синицы твите был короткий текст в виде гипотетического допущения, моделирования воображаемой ситуации. Тем не менее, глава Росгвардии Виктор Золотов ранее заявлял, что считает пятилетний приговор недостаточно строгим.