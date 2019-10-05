Кирилл Рогов: В России начала действовать логика ГУЛАГа

Политолог Кирилл Рогов, часто прибегающий к неким диагнозам внутренней политике и историческим аналогиям, на примере последних уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом, заметил, что на глазах россиян возобновляется логика сталинской репрессивной системы управления. Механизм этот, по его словам, таков, что государство обвиняет во-многом случайных людей в том, чем само потом с ними занимается.

"Нас продолжают запихивать в логики ГУЛАГа. Сталинские палачи-следователи и палачи-судьи приписывали обвиняемым самые невероятные террористические планы, чтобы оправдать тот террор, который развязало против граждан само государство", - написал специалист у себя в Facebook.

Объясняет такое положение дел Рогов общей нервной ситуацией, ощущением нелегитимности и, как следствие, стремлением легализовать "избыточное насилие".

В своих рассуждениях эксперт оттолкнулся от дел Светланы Прокопьевой, Владислава Синицы, "Сети" (организация признана террористической в РФ) и "Нового величия" (организация признана экстремистской в РФ).