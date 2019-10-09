Более трети россиян считают несправедливыми приговоры, вынесенные фигурантам "московского дела"

Как показали результаты последнего социологического опроса "Левада-центра", 38% опрошенных россиян полагают, что приговоры, вынесенные фигурантам "московского дела", политически мотивированными и несправедливыми, передают "Ведомости".

С другой стороны, 24% опрошенных находят их резонными. Ещё 28% респондентов сообщили, что ничего не знают о данном уголовном разбирательстве. В то же время столичные протесты заняли третье место среди самых значительных событий, запомнившихся россиянам в сентябре. Наиболее важным явлением в том же месяце оказались лишь выборы.

Социологи подчеркнули, что фокус-группы в регионах "показывали информированность о протестах и негативную оценку чрезмерного применения силы". Вместе с тем выборы стали для многих рутиной и малозначимым событием.

В рамках разбирательства к реальным срокам лишения свободы приговорены семь человек. Их обвинили в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов во время акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.