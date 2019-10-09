Единоросс Авдеев возглавил комиссию по культуре ЗакСа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 9 октября удовлетворили просьбу своего коллеги Максима Резника, попросившего освободить его с должности главы парламентского комитета по образованию, культуре и науке.

Новым председателем назначили единоросса Юрия Авдеева.

Резник назвал свое решение добровольным и объяснил, что на прошлом заседании петербургского парламента услышал в словах спикера ЗакСа Вячеслава Макарова ультиматум.

Макаров, напомним, заявил с трибуны, что глава комитета по культуре “не может зажигать на митингах с Навальным”. За несколько дней до этого Резник выступил в Москве на митинге в поддержку политических заключенных.

Сергей Еремеев

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