Тетердинко предложил разрешить представителям исполнительной власти возглавлять призывные комиссии

Петербургский единоросс Александр Тетердинко разработал федеральный законопроект, по которому председателями призывных комиссий смогут быть представители органов исполнительной власти. В среду, 9 октября, соответствующий проект постановления одобрили депутаты городского Заксобрания.

Новое правило, по замыслу единоросса, должно действовать для городов федерального значения - Москвы, Петербурга и Севастополя.

Тетердинко объяснил, что в отдельных муниципалитетах создавать призывные комиссии нецелесообразно и лучше организовывать их на районном уровне.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев предложил включать в состав призывных комиссий депутатов и представителей общественных организаций. Тетердинко ответил, что об этом стоит подумать.

Депутат Михаил Амосов инициативу раскритиковал. Он выступил за то, чтобы укрупнять муниципальные образования и выбирать глав районов.

Напомним, в настоящее время призывные комиссии Петербурга возглавляют главы муниципалитетов.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.