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10:41

Тетердинко предложил разрешить представителям исполнительной власти возглавлять призывные комиссии

фото ЗакС политика Тетердинко предложил разрешить представителям исполнительной власти возглавлять призывные комиссии

Петербургский единоросс Александр Тетердинко разработал федеральный законопроект, по которому председателями призывных комиссий смогут быть представители органов исполнительной власти. В среду, 9 октября, соответствующий проект постановления одобрили депутаты городского Заксобрания. 

Новое правило, по замыслу единоросса, должно действовать для городов федерального значения - Москвы, Петербурга и Севастополя.

Тетердинко объяснил, что в отдельных муниципалитетах создавать призывные комиссии нецелесообразно и лучше организовывать их на районном уровне.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев предложил включать в состав призывных комиссий депутатов и представителей общественных организаций. Тетердинко ответил, что об этом стоит подумать.

Депутат Михаил Амосов инициативу раскритиковал. Он выступил за то, чтобы укрупнять муниципальные образования и выбирать глав районов.

Напомним, в настоящее время призывные комиссии Петербурга возглавляют главы муниципалитетов.

Сергей Еремеев


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