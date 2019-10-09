Макаров высоко оценил профессиональные качества нового главы комиссии по культуре

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров уверен, что новый председатель парламентской комиссии по культуре, вице-президент Всероссийской федерации самбо Юрий Авдеев сможет работать на любой должности.

- Авдеев - опытный профессионал, абсолютно подготовленный человек к любой должности, - заявил сикер ЗакСа на брифинге 9 октября.

Он отметил, что его кандидатуру поддержало абсолютное большинство депутатов и напомнил, что сам возглавил ЗакС, будучи полковником.

Член "Единой России" Авдеев стал председателем комиссии по образованию, культуре и науке вместо Максима Резника, попросившего освободить его от должности после резкой критики Макарова.

До избрания в ЗакС в 2016 году Авдеев на протяжении трех лет руководил городским комитетом по физической культуре и спорту.

Сергей Еремеев

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