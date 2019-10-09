Цыпляев заочно указал Макарову на его место

Ситуацию с уходом Максима Резника с поста руководителя парламентской комиссии по культуре и заменой его на Юрия Авдеева прокомментировал политик, бывший полпред в Петербурге Сергей Цыпляев. Ему кажется странным, что назначению предшествовала разгромная критика в адрес Резника со стороны спикера Вячеслава Макарова, которую Резник воспринял как ультиматум.

По его наблюдениям, сейчас городской парламент больше всего напоминает некую фабрику, где есть главный человек, есть начальники цехов, от которых зависит практически все. Между тем, напомнил эксперт, Законодательное собрание - это прежде всего коллегиальный орган, и ни у кого личной власти в нем быть не может.

"Председатель коллегиального органа - это не более, чем организатор дискуссии. У него нет ничего, кроме одного голоса, и неважно, кем он себя мнит. Важно то, как мы это будем понимать, а мы должны понимать это правильно и четко указывать тени свое место, это никакой не лидер нации, не лидер города и не лидер какого-то органа", - заметил Цыпляев в эфире "Эха Петербурга".

Во-многом, как ему кажется, некоему культу личности спикера способствует и чрезмерная фиксация на его персоне и некоторых медиа, в том числе оппозиционно настроенных.

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