У Минприроды просят обсуждения с обществом плана по рекультивации полигона "Красный Бор"

Представители общественной организации "Зеленый фронт" официально обратились к Министерству природных ресурсов и экологии с пожеланием сделать максимально открытой программу рекультивации полигона "Красный Бор", судьбой которого они обеспокоены почти десять последних лет.

Экологов смущают опасные детали нынешнего состояния проблемной местности и в частности то, что при этом объект без общественного обсуждения включили в программу "Чистая страна". Непроясненными остаются также методика рекультивации и конкретные технологические решения.

"Важно учесть не только объем размещенных отходов в картах, но и разобраться с накопленным экологическим ущербом, с загрязненными землями и грунтовыми водами", - полагает руководитель природоохранных проектов "Зеленого фронта" Егор Леонтьев, добавляя к этому, что в рамках проекта необходимо вести непрерывный диалог с научной средой.

Содержание опасного объекта может обойтись городу в 2020 году в 1,3 млрд рублей. Полностью рекультировать полигон "Красный Бор" городской глава Александр Беглов обещал к 2079 году.

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