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12:26

В Смольном не давали разрешения на вырубку деревьев в сквере у СКК "Петербургский"

фото ЗакС политика В Смольном не давали разрешения на вырубку деревьев в сквере у СКК "Петербургский"

Комитет по благоустройству не выдавал порубочный билет на вырубку деревьев в сквере у СКК «Петербургский», только на благоустройство газонов, сообщила в Facebook пресс-секретарь комитета Ольга Гнездилова.

Накануне активисты сообщили, что компания ООО «СКА Арена» получила орден ГАТИ на производство плановых работ и порубочный билет. Они опасались, что это означает начало уничтожения сквера ради строительства нового комплекса.

Гнездилова пояснила, что для работы с газонами требуется порубочный билет, поскольку это – тоже зеленые насаждения. В выданном компании билете указана площадь газонов у СКК, на котором будут проводиться инженерно-геологические изыскания - 1970 кв. м. По слова Гнездиловой, 10 октября специалисты комитета проведут выездную проверку.

В середине сентября на площадке группы «Газпромбанка» появился тендер на снос СКК «Петербургский». 3 октября на сайте для размещения информации о торгах была опубликована конкурсная документация, передает «Фонтанка.ру». В ней допускалось изменение параметров, высоты, количества этажей, площади, объема здания, инвестору давалось право надстроить, перестроить, расширить «Петербургский», демонтировать и заменить несущие конструкции.

До сих пор не до конца ясно, будут ли сносить комплекс или все же реконструировать. Защитники сквера опасаются, что комплекс все же снесут, и на его месте появится не только новое здание, но и жилые комплексы на месте зеленой зоны. Подробнее об опасениях защитников сквера – в материале ЗАКС.Ру.

 

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