Прокуратура требует арестовать квартиру Навального

Прокуратура Москвы требует арестовать квартиру оппозиционера Алексея Навального по иску из-за акций протестов, сообщил Навальный в своем Instagram.

Квартиру площадью 78,5 кв. м. в Марьино могут арестовать в качестве обеспечительной меры. Навальный назвал свою квартиру своим единственным существенным объектом имущества. «Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний», - прокомментировал он.

Прокурор Москвы ранее подал иски почти на 5 млн рублей к оппозиционерам из-за акций протеста 27 июля и 3 августа. Ущерб рассчитан из того, что для обеспечения безопасности были привлечены дополнительные силы и средства Росгвардии, к тому же потребовались дополнительные расходы на оплату труда росгвардейцев и горюче-смазочные материалы, задействованные в ходе митинга.

К оппозиционерам из-за акций протеста подавали иски ряд фирм и государственных учреждений. Новый иск – от управления МВД по Москве, которое потребовало от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции и техники на акциях протеста 27 июля и 3 августа. Перед этим иски подавали ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения» и таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Сумма этих исков превысила 14 млн рублей. Иск «Автомобильных дорог» на 3,4 млн рублей был удовлетворен, позже суд постановил взыскать и 54,7 тысяч рублей в пользу метрополитена.