Задержанного у турецкого консульства активиста отпустили без протокола

Михаила Федорченко, которого накануне, 12 октября, задержали во время пикета в поддержку курдов у стен турецкого консульства, отпустили из 78 отдела полиции поздно вечером того же дня, сообщил ресурс "МБХ Медиа". Протокол о правонарушении на Федорченко составлять не стали. Примечательная деталь сюжета: полицейские, что не слишком часто с ними бывает, признали, что для задержания не было веских причин. Примечательно, впрочем, и другое.

"Нам неизвестно, принесли ли сотрудники ему свои извинения. Таким образом получается, что Михаил около 4 часов находился в 78 отделе полиции абсолютно незаконно!", - утверждается в сообщении "Группы помощи задержанным".

Пикеты у дверей консульства были вызваны объявлением новой военной операции на севере Сирии, санкционированной президентом Эрдоганом при как минимум непротивлении США. Мировое сообщество всерьез опасается геноцида курдов. Президент Владимир Путин считает, что часть иностранного контингента присутствует в Сирии нелегитимно. Российские войска в эту категорию, по его мнению, не входят.