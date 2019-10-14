БФК одобрил окончательную редакцию корректировки бюджета Петербурга

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания 14 октября рекомендовал петербургскому парламенту принять в третьем чтении законопроект о корректировке городского бюджета на 2019 год, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Была одобрена одна поправка, которая носит юридико-технический характер. Третье чтение состоится в ближайшую среду, 16 октября.

Напомним, после корректировки расходная часть бюджета составит 666,5 млрд рублей. Доходы должны сократиться на 1,3 млрд рублей - до 628 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 38,6 млрд рублей.

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