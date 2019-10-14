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14 октября, 19:54

Миненко о претензиях Памфиловой: Увольняться не собираюсь

фото ЗакС политика Миненко о претензиях Памфиловой: Увольняться не собираюсь

Глава Горизбиркома Петербург Виктор Миненко в интервью «Фонтанке.ру» заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на заявление главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, что члены ГИК могли бы написать заявление по собственному желанию.

Памфилова выступила с критикой работы Миненко во время отчета о проведении муниципальных выборов 25 сентября. Тогда же она упомянула, что по меньшей мере половине членов петербургской комиссии следовало бы уйти в отставку. ЗАКС.Ру рассказывал, как обсуждались жалобы на муниципальную кампанию Петербурга 2019 года.

«Она увидела это, но я не созрел [чтобы написать заявление об отставке]. Я еще долго тут буду», – заявил Миненко в интервью, добавив, что «порядок-то надо кому-то наводить». Он напомнил, что члены комиссии избираются на пять лет и из состава могут уйти по личному заявлению или решению суда. 

«Я спросил своих коллег – пока никто увольняться не собирается. В том числе и я. Я подтверждаю: [увольняться я] не собираюсь», – сказал Миненко.

Миненко упрекнул кандидатов в муниципальные депутаты и «их товарищей, которые их поддерживали», в том, что его ввели в заблуждение сообщениями о нарушениях на муниципальных выборах, из-за чего он дал жесткий комментарий после выборов, дав понять, что ГИК может признать итоги голосования недействительными. Он назвал фейковыми три четверти сообщений движения «Голос» о нарушениях, заявив, что там были перечислены несуществующие в Петербурге УИКи и сведения, которые к нарушениям не относятся.

В пример Миненко привел заседание ГИК, на котором за восемь часов члены комиссии рассмотрели 139 жалоб. Он заявил, что политическая борьба «приобретает характер борьбы без правил». По его мнению, эта «борьба без правил» заключается в том, что «если даже нет нарушения, его надо придумать». Миненко уверен в том, что ГИК целенаправленно ввели в заблуждение, чтобы «деморализовать работу». По его словам, тот факт, что оппозиционные партии улучшили свой результат на выборах, показывает демократичность выборов.

«Это серьезный факт! В большинстве муниципалитетов никаких незаконных препятствий для кандидатов не было!  Это факт! И на него не обратить внимание нельзя! Это ли не демократия?» – заявил Миненко.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли 8 сентября параллельно с губернаторскими. К последним претензий у ЦИК практически не возникло, а вот муниципальная кампания вызвала негодование главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. На встрече с президентом Владимиром Путиным 9 октября она назвала петербургские муниципальные выборы «беспрецедентными по цинизму и нарушениям». 


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14 октября, 22:17    
Миненко нагло не желает отвечать за бездействие ГИК при многих грубых и демонстративных нарушениях со стороны ИКМО по всему городу. Дождётся уголовного дела.

14 октября, 21:52    
20:57 ГИК не могла завалить мунвыборы, поскольку их не проводила) А про чушь памфиловой Вы все верно написали!

14 октября, 20:57    
Получается что Памфилова ноль без палочки. Несёт чушь на всю страну. А "беспомощная" ГИК полностью завалила муниципальные выборы в городе и не хочет отвечать.

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