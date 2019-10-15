Полиция не провела публичный отчет после прихода на него мундепов

Муниципальные депутаты МО «Светлановское» Юрий Мазурик, Евгений Демьянов и Андрей Роганков вместе с экс-кандидатом в мундепы округа Даниил Кен пришли на публичный отчет отделения полиции 36. Об этом Кен рассказал ЗАКС.Ру 15 октября.

По словам экс-кандидата, отчет о работе участковых на подведомственной территории должны были начать в 17:00 часов. В отделе пришедшим заявили, что сейчас провести отчет никто не может, сообщил Кен.

- Мы вот стоим. Нам говорят, что всё руководство отдела на совещании, и нет никого, кто мог бы отчитаться, - сказал экс-кандидат.

Он добавил, что им предложили подождать, но не сказали, сколько времени жители округа потратят на ожидание. Всего на отчет пришло около 10 человек, утонил Кен. Он рассказал, что хотел спросить у полицейских о задержаниях кандидатов в мундепы во время кампании по муниципальным выборам.

- Во время избирательной кампании участковые осуществляли задержания кандидатов в муниципальные депутаты, изымали без оформления агитацию. И хотелось бы у начальника отдела полиции спросить, почему так происходило, чтобы он перед депутатами и населением ответил, - пояснил Кен.

Напомним, во время муниципальной кампании полиция задержала Кена и Демьянова «за распространение листовок». Их отвезли в 36 отдел полиции. Также полиция без объяснения причин изъяла более 1,5 тысяч листовок про «умное голосование» у Демьянова. Кена два раза снимали с выборов, последний раз - за неделю до голосования.