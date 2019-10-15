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18:50

Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске

фото ЗакС политика Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске

Новый фигурант «московского дела» Егор Лесных заявил, что оперативники во время обыска в его доме угрожали подбросить ему патроны, а его девушке – амфетамин, сообщили в фонде «Общественный вердикт».

Лесных был в числе задержанных накануне 14 октября. Ему вменяют нарушение ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), как и другим фигурантам дела. По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве он ударил ногой в живот сотрудника Росгвардии.

Другие задержанные накануне - Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. Им также вменяют нападение на росгвардейцев. Еще одного фигуранта – Александра Мыльникова – задержали 15 октября.

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18:54    
Власть возится, возится с этой прозападной мразью, а можно ведь вмиг их всех условно в мешок и в Магадан навсегда и без права переписки!

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