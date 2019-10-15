Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске

Новый фигурант «московского дела» Егор Лесных заявил, что оперативники во время обыска в его доме угрожали подбросить ему патроны, а его девушке – амфетамин, сообщили в фонде «Общественный вердикт».

Лесных был в числе задержанных накануне 14 октября. Ему вменяют нарушение ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), как и другим фигурантам дела. По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве он ударил ногой в живот сотрудника Росгвардии.

Другие задержанные накануне - Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. Им также вменяют нападение на росгвардейцев. Еще одного фигуранта – Александра Мыльникова – задержали 15 октября.