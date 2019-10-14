СК подтвердил задержание новых фигурантов "московского дела"

Следственный комитет официально подтвердил задержание четырех новых фигурантов «московского дела», которым вменяются нападения на сотрудников правоохранительных органах на акции протеста 27 июля в Москве.

Задержанные - Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. Первые два фигуранта, по версии следствия, якобы вместе повалили на тротуар сотрудника Росгвардии, а Лесных еще и ударил другого правоохранителя ногой. Баршаю вменяют толчок в спину росгвардейца с разбега, Емельянову – удержание силой еще одного сотрудника Росгвардии, «препятствуя выполнению служебных обязанностей». О еще двух фигурантах дела сообщается, что они скрылись, узнав о проведении следственных действий. Всем вменяется нарушение ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Об обысках в домах фигурантов нового «московского дела» сообщалось 14 октября. Стало известно также о задержании активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «координатором» протеста. Однако о нем СК не сообщает.