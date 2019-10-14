18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

9:55

СМИ сообщают о новых обысках по "московскому делу"

фото ЗакС политика СМИ сообщают о новых обысках по "московскому делу"

Москву накрыла новая волна обысков, проводимых в рамках следственных действий по "московскому делу" о массовых беспорядках - об этом сигнализируют сразу несколько СМИ.

Так, по данным проекта Baza, оперативники пришли к трем москвичам.

"Следователи пришли с обысками к 20-летнему Владимиру Емельянову, 27-летнему Максиму Мартинцеву и 34-летнему Егору Лесных", - передает издание, добавляя, что после всех троих доставили в СК.

Молодых людей якобы подозревают в совершении нападений на сотрудников полиции и Росгвардии во время одной из протестных акций.

Также после обыска задержан активист движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинич, поделился с "Медиазоной" его брат Всеволод.

Утром к ним приходили с обысками силовики, изъявшие технику. После следственных мероприятий Кулинича увезли в СК. Всеволод сообщил, что он находится в статусе подозреваемого.

Помимо прочего, как уведомляет "ОВД-Инфо", с обыском нагрянули и к участнику акции 10 августа Андрею Баршаю. На данный момент он задержан.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
10:22 ВЦИОМ изучит мнение москвичей о предстоящих выборах в Госдуму

9:55 СМИ сообщают о новых обысках по "московскому делу"

9:30 Президент Израиля просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в РФ за "контрабанду" наркотика

13 октября, 18:06 Песков объяснил любовь Путина к отдыху в России   7

13 октября, 17:37 Латыниной стало понятно, какого рода "дуэли" интересны генералу Золотову   12

13 октября, 16:20 Пикеты в поддержку политзаключенных проходят у Гостиного двора

13 октября, 15:36 На митинге василеостровцы обсудили проблемы намывных территорий

13 октября, 14:27 Путин считает, что Трампу мешает полноценно дружить с Россией ситуация внутри США   6

13 октября, 13:40 Возле стен СКК петербуржцы вновь выступают за его сохранение   3

13 октября, 13:15 Живущий в Америке жертвователь денег ФБК рассказал о давлении на себя

13 октября, 12:49 ФСИН отреагировала на обнародованное видео избиения зэка в Карелии   2

13 октября, 12:02 В Москве пикетируют в поддержку осужденного по "дадинской" статье Константина Котова   6

13 октября, 11:22 Экоактивисты создали межрегиональную коалицию "СТОП-Шиес"

13 октября, 10:34 Задержанного у турецкого консульства активиста отпустили без протокола   1

12 октября, 18:01 Акунин: Загонять ФБК в подполье - это самострел   9

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru