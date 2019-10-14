СМИ сообщают о новых обысках по "московскому делу"

Москву накрыла новая волна обысков, проводимых в рамках следственных действий по "московскому делу" о массовых беспорядках - об этом сигнализируют сразу несколько СМИ.

Так, по данным проекта Baza, оперативники пришли к трем москвичам.

"Следователи пришли с обысками к 20-летнему Владимиру Емельянову, 27-летнему Максиму Мартинцеву и 34-летнему Егору Лесных", - передает издание, добавляя, что после всех троих доставили в СК.

Молодых людей якобы подозревают в совершении нападений на сотрудников полиции и Росгвардии во время одной из протестных акций.

Также после обыска задержан активист движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинич, поделился с "Медиазоной" его брат Всеволод.

Утром к ним приходили с обысками силовики, изъявшие технику. После следственных мероприятий Кулинича увезли в СК. Всеволод сообщил, что он находится в статусе подозреваемого.

Помимо прочего, как уведомляет "ОВД-Инфо", с обыском нагрянули и к участнику акции 10 августа Андрею Баршаю. На данный момент он задержан.