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16:24

Нового фигуранта "московского дела" Мыльникова заподозрили в избиении росгвардейца ногами

фото ЗакС политика Нового фигуранта "московского дела" Мыльникова заподозрили в избиении росгвардейца ногами

В Следственном комитете подтвердили задержание нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, передает «Интерфакс».

Мыльникова подозревают в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве он совместно с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалил на землю сотрудника Росгвардии и избил его ногами.

О задержании Мыльникова стало известно 15 октября. Накануне в домах фигурантов нового «московского дела» прошли обыски. Четверых человек задержали, еще о двоих Следственный комитет сообщил, что им удалось скрыться. Всем им вменили применение насилия к сотрудникам Росгвардии на акциях протеста в Москве.

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18:00    
Не верю!
Раньше об избиении полицейского ногами в новостях не сообщали. Вероятно это придумали, чтобы привлечь к ответу какого-нибудь случайно схваченного и непричастного прохожего.

16:33    
Мыльникова на мыло!

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