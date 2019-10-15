Нового фигуранта "московского дела" Мыльникова заподозрили в избиении росгвардейца ногами

В Следственном комитете подтвердили задержание нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, передает «Интерфакс».

Мыльникова подозревают в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве он совместно с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалил на землю сотрудника Росгвардии и избил его ногами.

О задержании Мыльникова стало известно 15 октября. Накануне в домах фигурантов нового «московского дела» прошли обыски. Четверых человек задержали, еще о двоих Следственный комитет сообщил, что им удалось скрыться. Всем им вменили применение насилия к сотрудникам Росгвардии на акциях протеста в Москве.