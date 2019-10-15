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12:29

Еще одного человека задержали в рамках нового "московского дела"

фото ЗакС политика Еще одного человека задержали в рамках нового "московского дела"

В Москве правоохранители после обыска задержали Александра Мыльникова в рамках «московского дела», передает «ОВД-Инфо».

По словам жены Мыльникова Марии, к ним в квартиру пришли десять силовиков, часть в форме и бронежилетах, часть в гражданском, и двое соседей в качестве понятных. При обыске изъяли телефон, флешки, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежду, в которой Мыльников был на одном из митингов в Москве. Предположительно, ему вменяют нарушение ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Накануне обыски прошли в домах фигурантов нового «московского дела». Четверых человек задержали, еще о двоих Следственный комитет сообщил, что им удалось скрыться. Всем им вменили применение насилия к сотрудника  Росгвардии на акциях протеста в Москве.

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