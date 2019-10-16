ЗакС проголосовал за защиту сквера на Большой Ремесленной от “Бронка групп”

Петербургский парламент на заседании 16 октября принял в первом чтении законопроект о включении в перечень зон зеленых насаждений общего пользования территории стройплощадки холдинга “Бронка групп”. Она находится рядом с домом № 23 по улице Большой Разночинной.

Инициативу с голоса внес спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Здания, возводящиеся в ходе уплотнительной застройки в Петроградском районе он назвал "глупыми домами".

Спикер ЗакСа также заявил, что на Петроградской стороне не построили ни одного " уплотнительного" дома так, чтобы не пострадали соседние. Он добавил, что в районе не строятся стадионы, школы, поликлиники, детские площадки, зато возводятся "клубные дома".

- Понимаю, что начнутся суды. Но привлечь внимание к проблеме этим законопроектом я обязан, - добавил единоросс.

Депутат Михаил Амосов заявил, что это не единственный "вопиющий" случай строительства, которым недовольны жители. В частности, он напомнил о планах строительства спорткомплекса Nova Arena 2 в Муринском парке. Амосов предложил подготовить поправку к законопроекту Макарова, защищающую и Муринский парк.

Напомним, Макаров приезжал на строительную площадку клубного дома бизнес-класса Family Loft от “Бронка групп” 10 октября. В присутствии представителей городской администрации и жителей ближайших домов пообещал инициировать включения земельного участка в перечень ЗНОП. Местные жители выражали недовольство планами строительства девятиэтажного дома больше года.

“Вносим это в зону зеленых насаждений и пусть они мучаются всю жизнь здесь”, - заявил спикер ЗакСа на стройплощадке.

Отметим, что бенефициары “Бронка Групп” – представители семей бывшего главы ФСО Евгения Мурова и отставного генерала ФСБ Николая Негодова. Макаров, выступая перед жителями, назвал застройщиков “строительной мафией” и “обыкновенной шпаной”.

Разрешение на строительство “дочке” холдинга, компании “Орион” было выдано в июне 2018 года. Завершить возведение девятиэтажки планировалось в 2021 году.

Сергей Еремеев

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