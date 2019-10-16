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12:55

Спикер Заксобрания Петербурга высказался за отмену моратория на смертную казнь

фото ЗакС политика Спикер Заксобрания Петербурга высказался за отмену моратория на смертную казнь

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал возвращение смертной казни в России. Выступая на брифинге 16 октября, он отметил, что придерживается этой точки зрения уже много лет.

- Зверские преступления против детства и материнства должны наказываться высшей мерой, - заявил Макаров.

Дискуссии об отмене моратория на смертную казнь начались в СМИ и соцсетях после убийства школьницы в Саратове в начале октября. На странице Госдумы во “ВКонтакте" был опубликован опрос о возврате высшей меры наказания. Большинство проголосовавших высказались за.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:17    
Макаров-браво! Настоящий полковник!

14:02    
13:43 "Мораторий" от латинского moratorius, а не от слова "маразм".

13:43    
Дааа мараторий нужно оставить, много случаев расстрела не тех, тем более пожизненное заключение наказание похлеще чем вышка. А вообще это очередной вброс, для отвлечения повестки.

13:20    
Есть вероятность судебной ошибки и произвола.

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