Макарову торжественно передали флешку с проектом бюджета на 2020 год

В Мариинском дворце 16 октября состоялась торжественная церемония вноса бюджета Петербурга на 2020 год. Председатель комитета финансов Алексей Корабельников передал спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову флэш-карту, на которой находится документ.

Макаров отметил, что проект бюджета занял 59 гб, почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда аналогичный законопроект весил 33 гб. Спикер ЗакСа призвал главных распорядителей бюджетных средств объявлять конкурсы уже после первого чтения проекта закона о городской казне.

- Чтобы мы не переносили исполнение адресно-инвестиционных программ на осень или на позднюю осень, а то и на зиму, - добавил Макаров.

На вопрос журналистов, не противоречит ли это законодательству, председатель парламента ответил, что когда придет время вскрывать заявки участников конкурсов, губернатор уже подпишет закон.

По словам председателя парламентского бюджетно-финансового комитета Максима Яковлева, первое чтение проекта закона намечено на 30 октября, второе - на 20 ноября, третье - на 27 ноября.

Напомним, правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год на заседании в понедельник, 14 октября.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.