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10:57

Муниципалы "Владимирского округа" выступили против переезда СПбГУ в Шушары

фото ЗакС политика Муниципалы "Владимирского округа" выступили против переезда СПбГУ в Шушары

Совет муниципальных депутатов "Владимирского округа" вечером 16 октября утвердил обращение к ректору Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кропачеву с критикой проекта переезда вуза в Пушкинский район, сообщила ЗАКС.Ру мундеп Ксения Лаврова.

Кропачева просят рассмотреть возможность ремонта и восстановления исторических зданий университета, а также поиска новых зданий для расширения вуза в районе его исторического расположения.

Депутаты заявили, что создание нового кампуса потребует не меньших финансовых вложений, чем модернизация существующих корпусов СПбГУ.

«После переезда сильно ухудшится транспортная доступность Университета, что ограничит возможность добираться до кампуса для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Подавляющее большинство из них живут в Санкт-Петербурге, вместе со своими семьями. Они не готовы к переезду в Пушкинский район на постоянной основе, о чем многие из них уже заявили в открытом письме. Потеря большой части преподавателей и научных сотрудников катастрофически отразится на образовательном процессе в Университете», - говорится в открытом письме.

За принятие письма проголосовали 15 из 20 муниципальных депутатов.

Напомним, в совете "Владимирского округа" 12 мест получили представители «Яблока», три – «Справедливой России». Пять мундепов из прошлого созыва избрались самовыдвиженцами, хотя победили в праймериз «Единой России» и были выдвинуты партией власти.

Ранее "Владимирский округ" возглавил «яблочник» Денис Тихоненко, а на заседании 16 октября его заместителем был избран другой представитель той же фракции Виталий Боварь.

Строительство единого кампуса СПбГУ неподалеку от поселка Шушары планируется завершить в 2026 году. Идею переезда раскритиковала значительная часть преподавательского состава вуза, а также оппозиционные депутаты Законодательного собрания. Накануне спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что поддерживает инициативу и считает, что единый кампус – это удобно.  


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11:15    
Видно кто-то думает, что сложившиеся научно-учебные коллективы переселить можно так же просто и без последствий, как мигрантов с одной стройки на другую. Мировоззрение потомственных примитивных хамов. И Макарка (интеллигент в 0 поколении) поддержал.
А если что "мы быстро к вам заявимся с лопатами и вилами..."

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