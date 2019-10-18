Родственников фигуранта "московского дела" Губайдулина вызвали на допрос в СК после обыска

Родственников фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина вызвали на допрос в Следственный комитет в Уфе после обыска, передает «МБХ медиа».

По словам матери Губайдулина Галины, обыск закончился поздно ночью, правоохранители изъяли всю технику, в том числе телефоны и системный блок. «Это беспредел, нам не давали позвонить адвокату, а потом, когда он все-таки приехал, отказывались его пропускать», - рассказала Губайдулина.

О том, что Губайдулин покинул Россию, стало известно 17 октября. Его обвиняли в том, что на акции протеста 27 июля в Москве он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Губайдулин не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм.

Дело вернули в прокуратуру, Губайдулина отпустили из СИЗО. Затем ему предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти).