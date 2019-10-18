В ЗакСе предложили лично рассказывать петербуржцам о положенных им льготах

Депутаты Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, Елена Киселева и Дмитрий Тугов предложили обязать органы власти сообщать людям о льготах, на которые они могут претендовать.

По задумке, оповещать о льготах граждан должны будут лично. Авторы законопроекта считают, что пока информирование об этом развито слабо, а пока людям самим приходится обращаться за льготами, «разыскивать» их не будут.

Четырбок признал, что по радио и телевидению редко говорят о льготах, к примеру, по оплате услуг ЖКХ. «На мой взгляд, чтобы исправить ситуацию, районным администрациям и органам соцзащиты следует в индивидуальном порядке информировать людей о полагающихся им льготах», - сказал он. Каким образом будут это делать, должно определить правительство Петербурга.

Один из недавних законопроектов о льготах коснулся блокадников: в июне ЗакС в первом чтении одобрил проект закона о льготах для тех, кто прожил в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. При этом в 2014 году обсуждение такой же инициативы обернулось скандалом. Депутат от «Единой России» Елена Рахова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» назвала проживших в военном Ленинграде менее 120 дней «недоблокадниками». Это стало поводом для обращения в прокуратуру.

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