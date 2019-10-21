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9:27

В ЗакСе предложили признавать разукомплектованными машины без зеркал заднего вида

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили признавать разукомплектованными машины без зеркал заднего вида

Автомобили без одного или нескольких наружных зеркал заднего вида в Петербурге могут признать разукомплектованными и начать вывозить с улиц на специальные стоянки. Соответствующий законопроект 21 октября одобрил парламентский комитет по законодательству.

Автор инициативы единоросс Денис Четырбок отметил, что подготовил законопроект после обращений петербуржцев.

- Практика подсказывает, что такие "подснежники" вызывают большие жалобы у населения, потому что они стоят месяцами и годами, - заявил Четырбок.

В настоящее время к разукомплектованным транспортным средствам относятся сгоревшие автомобили, а также машины без кузовных деталей, стекол, световых приборов, колес или шин.

Городские власти дают владельцам 15 дней (7 в осенне-зимний период) на вывоз таких средств. В случае, если этого не происходит, в течение 30 дней машину увозят на стоянку.

Против инициативы проголосовали только Ольга Ходунова из КПРФ и Александр Егоров из "Справедливой России". Единороссы Сергей Купченко и Алексей Цивилев воздержались.

Четырбок допустил, что ко второму чтению в законопроект могут быть поданы смягчающие поправки, например о том, что для эвакуации необходимо отсутствие сразу двух зеркал заднего вида.

Сергей Еремеев


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12:56   Бордунов  
А если собственник находится в больнице, МЛС, длительной командировке? Бдительный Четырбок уже приготовил для него пакость. Он, похоже, содержит специальный штат писучих петербуржцев, вызывающих у Четырбка законодательный зуд. При этом реальные проблемы: парковка на газонах, "ментовские" парковки во дворах, отсутствие многоэтажных паркингов (при засилье  гигантских ЖК) не решаются.

11:29    
Автомобили без одного или нескольких наружных зеркал...
Это депутаты такое предлагают?  Несколько -это сколько? Десять ?

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