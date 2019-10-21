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18:47

Глава спецслужб Чехии заявил о разоблачении российских хакеров, работавших на ФСБ

фото ЗакС политика Глава спецслужб Чехии заявил о разоблачении российских хакеров, работавших на ФСБ

Руководитель Службы безопасности информации (BIS) Чехии Михал Коуделка, отчитываясь перед местным парламентом о работе вверенного ему органа, заявил, что в 2018 году в Праге была раскрыта действовавшая от лица российской ФСБ группа хакеров, занимавшаяся кибератаками, передает РБК. Их сеть якобы поддерживалась посольством РФ.

"Мы предотвратили эту деятельность на территории Чешской Республики", - декламировал Коуделка, добавив, что следствие на данный момент все ещё продолжается.

В то же время в посольстве РФ в Чехии уведомили РБК, что озвученная Коуделкой информация "не имеет ничего общего с действительностью".

О раскрытии российской агентской сети спецслужбы Чехии уже говорили в декабре 2018 года. Тогда местным журналистам удалось выяснить, что агенты РФ действовали в Праге под видом частных компаний по продаже компьютеров и софта, однако их основной деятельностью была организация кибератак. Чешским спецслужбам удалось оперативно отследить хакеров, которые, как было установлено, работали на ФСБ.

Следует добавить, что чешское государство фигурирует и в деле о покушении на жизнь советского разведчика Сергея Скрипаля в Англии. В частности, президент Милош Земан сообщил, что на территории страны тестировали нервно-паралитический газ "Новичок", которым и был отравлен Скрипаль. Также ряд СМИ писал о том, что предполагаемые "отравители" разведчика - россияне Александр Петров и Руслан Боширов - следили за его передвижениями по Чехии в 2014 году.

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20:02    
Почему наши налоги тратятся на это?

19:04    
Шпионские страсти...Чехам уж точно верить нельзя! Те ещё говнюки...

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