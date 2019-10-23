Анохин намерен ограничить деятельность микрофинансовых организаций в России

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Андрей Анохин подготовил законопроект, по которому максимальный размер процентов за пользование займом не может быть выше ключевой ставки Банка России. В пояснительной записке к документу единоросс указал, что деятельность микрофинансовых организаций должна быть ограничена «во избежание аморальной практики ростовщичества и в целях прекращения закабаления граждан за потребительские долги».

Он также отметил, что развитие российской банковской системы позволяет в полной мере обеспечить людей кредитами, а надзор Центробанка гарантирует соблюдение прав и интересов граждан.

В разговоре с ЗАКС.Ру Анохин рассказал, что к написанию законопроекта его подтолкнули истории жителей его округа, лишившихся квартир из-за микрокредитов.

- У меня на данный момент два очень серьезных дела. Женщину 85 лет приставы выселяли на улицу. Сейчас мы вмешались в этот процесс, отложили выселение. У другой женщины сын сломал позвоночник. Ей на лечение нужны были деньги. Она взяла кредит, и ее тоже просто выкинули на улицу. Самое страшное, что, по имеющейся у меня информации, в нашем Приморском районе только за год более 100 человек получили статус бомжа. Речь идет именно о такого рода темах, когда у людей за долги забирают квартиры, - прокомментировал депутат.

По словам Анохина, сейчас документ находится на рассмотрении федерального совета законодателей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.