"Старый оппозиционер" Милонов призвал оппозицию ЗакСа "не ставить палки в колеса" города

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал оппозиционных депутатов Заксобрания Петербурга за их позицию по переезду части органов власти в Петербург.

Милонов назвал позицию оппозиционеров по переезду Верховного суда в новое здание на Неве «оголтелой критикой ради процесса критика». Он призвал бороться «не с конструктивной работой администрации города ради поддержания имиджа, а с деструктивными процессами в экономике и общественной жизни».

Перевод в Петербург части органов власти и армии, строительство новых федеральных учреждений, делают город «реальной второй столицей, а не столицей для самоутешающейся кухонной интеллигенции», убежден Милонов. Он считает, что оппозиционеры ставят «палки в колеса» Петербурга. Оппозиционерам он посоветовал «научиться конструктивной критике» у него, «старого оппозиционера».

Накануне ЗакС проголосовал за строительство судебного квартала на месте «Сада на Неве» на Смольной набережной. До этого строить судебный квартал планировалось на набережной Малой Невы, однако губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о решении разбить там арт-парк. Представители оппозиционных фракций ЗакСа выступили против этого, раскритиковав идею исключения сквера из перечня ЗНОП.

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