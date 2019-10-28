На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти из-за поста в Telegram о судьях

На политолога Федора Крашенинникова завели дело о неуважении к власти в интернете из-за высказывания о судьях, сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Крашенинникова, некий гражданин написал на него донос из-за комментария в мессенджере к репосту с новостью об аресте сторонника Навального Леонида Волкова. В комментарии политолог резко высказался о судьях, намекнув на их подконтрольность власти. «По мнению автора доноса и следствия, посредством комментария в телеграмм-канале я оскорбил государственную власть, и за это меня надо судить», - пояснил Крашенинников.

Протокол составлен по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (распространение в интернете явного неуважения к органам госвласти). Дата суда пока не назначена. Крашенинников заявил, что не считает себя виновным и считает административное дело попыткой оказать на него давление, «как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов».

Новость, которую резко прокомментировал Крашенинников, касалась ареста Волкова на 15 суток в июне из-за трансляции с митинга против повышения возраста выхода на пенсию 9 сентября 2018 года в Петербурге. Перед этим он отбыл 20 суток ареста за ту же акцию, но в Москве.