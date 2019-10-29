Силовики заблокировали пост активистов Шиеса у реки Вычегда

Росгвардия заблокировала пост противников строительства свалки на станции Шиес в поселке Межег, Коми, передает «Новая газета».

Пост «Переправа» представляет собой установленный активистами вагончик неподалеку от переправы через реку Вычегду. Его пытаются вывезти на эвакуаторе, при этом правоохранители не предъявили решения суда, подтверждающего правомерность изъятия имущества. Активисты пытаются препятствовать этому.

За два дня до этого участковые Усть-Вымского района обвинили активистов в самовольном занятии земельного участка, сославшись на ст. 7.1 КоАП. Тогда полицейские переписали паспортные данные всех находившихся на переправе протестующих.

Через реку Вычегду к строящемуся на Шиесе мусорному полигону время от времени проезжают бензовозы, снабжающие стройку топливом. Иногда им пытаются помешать экоактивисты. В последний раз бензовозы охранялись вооруженными росгвардейцами.