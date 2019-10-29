Суд закрыл дело о хулиганстве в отношении Горожанко Ленинский районный суд принял решение прекратить производство по делу о мелком хулиганстве, которое ранее вменялось политическому активисту Федору Горожанко, якобы в ходе летней муниципальной кампании повредившему дверь в здании администрации Адмиралтейского района, передает "Медиазона". Июльский инцидент рассматривали повторно: ранее штраф в 2,5 тысячи рублей, вынесенный Горожанко, отменил Горсуд. Отметим, что предвыборная кампания в МО «Екатерингофский» сопровождалась постоянными скандалами - с подставными очередями на регистрацию и даже нападениями на оппозиционеров. В конечном итоге последним, включая Горожанко и главу предвыборного штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева, не удалось избраться в муниципальный совет.

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