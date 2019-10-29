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15:40

Ходунова и Бортко попросили Беглова о встрече из-за отказа в согласовании шествия

фото ЗакС политика Ходунова и Бортко попросили Беглова о встрече из-за отказа в согласовании шествия

Петербургское отделение КПРФ отправило письмо губернатору Александру Беглову с просьбой обсудить ситуацию вокруг запрета шествия 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, сообщила ЗАКС.Ру первый секретарь горкома компартии Ольга Ходунова.

Коммунисты подали заявки на две праздничные демонстрации к крейсеру «Аврора»: от станции метро «Горьковская» и от Финляндского вокзала. Чиновники комитета по вопросам законности ответили, что по всему следованию маршрутов будут вестись ремонтные работы. Членам и сторонникам КПРФ было предложено шествовать по тропинкам Удельного парка.

-  Мы уже написали отказ от Удельного парка и обратились с письмом к губернатору Петербурга с просьбой о встрече, - рассказала Ходунова. - Документы, представленные в ответе комитета по вопросам законности, явно смешны и просто несерьезны для любых органов исполнительной власти. В первую очередь, они оскорбляют наших горожан.

По словам первого секретаря, под обращением стоят две подписи: ее и депутата Госдумы Владимира Бортко. Напомним, летом Бортко был выдвинут от КПРФ кандидатом в губернаторы, но соперником Беглова не стал. За несколько суток до единого дня голосования он снялся с выборов, заявив что 8 сентября готовятся фальсификации.

Ходунова призналась, что не верит в готовность комитета по вопросам законности согласовать какой-то другой, приемлемый для КПРФ маршрут проведения шествия Она уверена, что орган исполнительной власти желает сорвать мероприятие. 

Заявители, по словам Ходуновой, заранее обратились в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, чтобы совместно разработать проект маршрута. Ответа от КРТИ пока не последовало.

В официальном сообществе петербургского КПРФ «ВКонтакте» появилось онлайн-голосование по вопросу, стоит ли проводить шествие к «Авроре», несмотря на запрет властей. Спустя два часа после старта опроса подавляющее большинство респондентов поддержали вариант акции в традиционном формате.

Напомним, городские власти не разрешили ежегодное шествие компартии к «Авроре» и в 2018 году. Это стало поводом для телефонного разговора между лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и бывшим в то время врио губернатора Бегловым. В итоге коммунисты без проблем прошли к «Авроре» двумя колоннами: от Финляндского вокзала и станции метро «Горьковская».  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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