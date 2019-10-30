Художник Loketski напомнил о зиме, установив на Парнасе пронзенного сюрикеном Наполеона "Снегопарта"

Петербургский уличный художник Loketski установил в районе Парнаса свою новую работу "Наполеон Снегопарт".

В голову знаменитого французского правителя воткнут сюрикен-"снежинка" - символ-напоминание о смертоносности русской зимы.

Loketski призывает петербуржцев быть бдительнее, так как в суровое время года могут пострадать не только иностранные завоеватели, но и рядовые жители города, которых легко может сразить не сбитая вовремя сосулька.

"Всегда неожиданно наступающая снежная зима является нашим стратегическим летальным вооружением класса воздух-земля. Именно она стоит на страже нашего суверенитета и территориальной целостности. Зима - это оружие ненаправленного действия. Начиненная поражающими элементами в виде наледи на дорогах и сосулек, падающих с крыш, она способна покалечить не только иноземных захватчиков, но и собственных граждан", - призывает к ответственности художник на просторах своего Instagram.

Напомним, уборка Петербурга от снега зимой 2019 года вызвала много вопросов и негодование горожан. Петербуржцы критиковали правительство за то, что улицы оказались завалены осадками, с которыми не справлялись. По данным Смольного, более четырех тысяч человек получили травмы, поскользнувшись на гололеде или оказавшись на пути у падающей с крыш наледи.

Добавим также, 18 октября УФАС по Петербургу заявило, что шесть компаний города вступили в картельный сговор на торгах по содержанию дорог, в том числе по очистке их от снега. Антимонопольный орган планирует наложить на организации штрафы. Также в УФАС уверены, что в деле замешан комитет по благоустройству. Инициировать расследование о "снежном картеле" управление антимонопольной службы просил депутат Максим Резник.

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