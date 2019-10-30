Силовики задержали ещё одного нового фигуранта "московского дела"

Представители правоохранительных органов Москвы задержали еще одного фигуранта дела о "массовых беспорядках" 32-летнего Павла Новикова, подозреваемого в нападении на полицейского, информирует Baza. По сведениям издания, мужчину задержали накануне утром, после чего доставили на допрос в Следственный комитет, где продержали до двух часов ночи.

Следователи намереваются ходатайствовать об аресте Новикова, так как полагают, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Напомним, 14 октября стало известно о появлении в "московском деле" новых фигурантов. В тот же день были задержаны Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На следующий - аналогичная участь постигла Александра Мыльникова. В отношении всех мужчин суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Позднее в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что новые участники процесса содержатся в ИВС с грубыми нарушениями, например, в одних камерах с ранее судимыми гражданами.